Kandemir: “28 Şubat bu ülkenin vicdanına derin yaralar açmış bir tarihtir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kandemir: “28 Şubat bu ülkenin vicdanına derin yaralar açmış bir tarihtir”

İHA

Kandemir: “28 Şubat bu ülkenin vicdanına derin yaralar açmış bir tarihtir”

Bingöl’de partisinin değerlendirme toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, “28 Şubat bu ülkenin vicdanına derin yaralar açmış bir tarihtir. Sembolik bir tarih değildir bizim için, bir yaşanmışlığı vardır. Bu topraklarda yaşayan, bu coğrafyada yaşayan ve içimize, gönlümüze, halimize sinmiş kutsal değerlerimizle mücadelenin bir dönüm noktasıdır 28 Şubat” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Bingöl’de partisinin ‘İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bingöl Belediyesi Veysel Belgin Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve partililer de katıldı. Toplantı öncesi basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Rusya’nın Ukrayna işgaline değinerek dünyanın zor bir zamandan geçtiğini söyledi.
Kandemir, “Malum dünya zor zamanlardan geçti, geçiyor. Şu anda hemen yanı başımızda savaşa dönüşmekte olan bir çatışmayı endişeyle takip ediyoruz. Bizler prensiplerin harekatıyız, prensiplerin partisiyiz. Dünyadaki bütün meselelere prensipler üzerinden bakarız. Umut ediyoruz ki, en kısa zamanda inşallah aklı selim galip gelir ve insanlığın vicdanında, gönlünde büyük yaranın derinleşmesine müsaade etmez ülkeler” dedi.
28 Şubat’ın bir zihniyet olduğunu söyleyen Kandemir, “Dün 28 Şubat’tı. 28 Şubat’ta bu ülkenin vicdanın da derin yaralar açmış bir tarihtir. Sembolik bir tarih değildir bizim için, bir yaşanmışlığı vardır. Bu topraklarda yaşayan, bu coğrafyada yaşayan ve içimize, gönlümüze, halimize sinmiş kutsal değerlerimizle mücadelenin bir dönüm noktasıdır 28 Şubat. Öğrenciliğini yaşayan arkadaşlarımız, ticaret yaparken ticarinde baskıyı hisseden insanlar, bölgede farklı gerekçelerle baskıyı hisseden insanların zihninde ve gönlünde ayrı bir yeri vardır 28 Şubat’ın. Her ne kadar bunlar unutulmaya çalışsalar da şimdi farklı siyasi gerekçelerle kendilerine göre bir oyun kurma gayreti içinde olsalar da 28 Şubat zihniyetinin bir zihniyet olduğunu ve fırsat bulsa yine aynı şeyleri yapacağını bizler görüyor ve biliyoruz. Bunun uygulamalarını da görüyoruz. Biz bin yıl mücadele edeceğiz dedikleri 28 Şubat’ı, onun mücadelesini verenlerin algılarını, beklentilerini tarihin çöplüğüne fırlatıp attık millet olarak Elhamdülillah ama bir daha bunlara fırsat vermemiz lazım. Bu da teşkilatlarımızın gayreti ve mücadelesiyle olacak” şeklinde konuştu.
Toplantı daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl polisi, Siberay Projesi kapsamında bin 500 kişiyi bilgilendirdi
YEREL HABERLER Bingöl polisi, Siberay Projesi kapsamında bin 500 ...
Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı yapıldı
YEREL HABERLER Bingöl'de vaşak görüldü, 'zarar vermeyin' uyarısı ...
Bingöl’de koruma altında olan vaşak görüntülendi
YEREL HABERLER Bingöl’de koruma altında olan vaşak görüntülendi
Bingöl Valisi Ekinci köy sakinlerinin taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Bingöl Valisi Ekinci köy sakinlerinin taleplerini ...
Alp Disiplini Şaban Anşin 2'nci Etap Yarışları Bingöl'de başladı
YEREL HABERLER Alp Disiplini Şaban Anşin 2'nci Etap Yarışları ...
Bingöl’de yabancı uyruklu vatandaşlara 'Sosyal uyum ve yaşam eğitimi' verildi
YEREL HABERLER Bingöl’de yabancı uyruklu vatandaşlara 'Sosyal uyum ...
Bingöl’de kuyuya düşen ineği ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Bingöl’de kuyuya düşen ineği ekipler kurtardı
Jandarma, kayak merkezinde KADES'i tanıttı
YEREL HABERLER Jandarma, kayak merkezinde KADES'i tanıttı
Emekli bekçinin evinin tapusu, altınları ve 1000 mermisi çalındı
YEREL HABERLER Emekli bekçinin evinin tapusu, altınları ve 1000 ...
Jandarma 130 öğrenciye trafik eğitimi verdi
YEREL HABERLER Jandarma 130 öğrenciye trafik eğitimi verdi
Hesarek Kayak Merkezi 2 ayda 120 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Hesarek Kayak Merkezi 2 ayda 120 bin kişiyi ağırladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.