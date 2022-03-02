Bingöl AFAD, koruculara çadır kurma eğitimi veriyor

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AFAD Bingöl İl Müdürlüğü ekipleri, kentteki güvenlik korucularına çadır kurma eğitimi veriyor.

AFAD Bingöl İl Müdürlüğü, kent genelindeki güvenlik korucularına yönelik eğitimlerine devam ediyor. Güvenlik korucularına çadır kurma eğitiminin verildiği belirtilen açıklamada, "Güvenlik korucularımıza yönelik eğitimlerimiz devam ediyor. Koruculara yönelik çadır kurma, afet ve yangın eğitimi farkındalık konusunda eğitmenlerimiz tarafından uygulamalı eğitim verilmiştir" denildi.

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