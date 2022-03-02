Bingöl'de sağlık çalışanlarına madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verildi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi eğitim personeli, Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarına madde bağımlılığı farkındalık eğitimi verdi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube personeli, Bingöl Devlet Hastanesi konferans salonunda sağlık çalışanlarına yönelik narkorehber eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimlerde 'Uyuma' aplikasyonu tanıtılırken, 'İki Ekmek' adlı kısa film izletildi ve uyuşturucu madde bağımlılığı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Farkındalık eğitimine Başhekim Yardımcıları Uzm. Dr. Serkan Budancamanak, Dr. Çağatay Arif Özkaya, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Cihangir Duran, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdiresi Gülten Elkansu Gedük ve hastane personelleri katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.