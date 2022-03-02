Karlıova’da karla mücadele sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Yılın 5 ayını kar altında geçiren Bingöl’ün yüksek rakımlı ilçesi Karlıova’da, belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçenin ana cadde ve sokaklarında biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyan ekipler, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Kar yağışının ilk gününden itibaren aralıksız çalıştıklarını belirten Karlıova Belediyesi çalışanı Turan Eroğlu, “Karlıova’da karla mücadele çalışmalarımız sürüyor. Gerek çatılardan düşen karları gerekse de sokaklarda biriken karları temizliyoruz. 34 aydır karla mücadele ekiplerimiz aralıksız bir şekilde çalışmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.