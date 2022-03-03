Bingöl’de sağanak yağış sonrası iş yerlerini su bastı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası birçok iş yerinin deposunu su bastı.

Bingöl merkezde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerine sağanak yağışa döndü. Gece etkili olan yağışın ardından kent merkezindeki birçok iş yerini ve iş yerlerine ait depoları su bastı. Merkeze bağlı Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan mobilyacı, pideci ve mini marketin alt katlarındaki depoları sağanak sonrası su doldu. Olay sonrası iş yerlerinin depolarındaki malzemeler kullanılmaz hale gelirken, işletmeciler hortum yardımıyla biriken suyu tahliye etmeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.