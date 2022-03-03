Bingöl´de yağmur nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de etkili olan yağmur, bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Kentte dün gündüz saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerine etkisini arttırdı. Yağmur nedeniyle Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde birçok iş yerini su bastı. Bazı iş yerlerinin bodrum katlardaki depoları suyla doldu. Esnaf iş yerlerindeki suyu, pompayla tahliye etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-03-03 13:05:11



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