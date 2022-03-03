Solhan’da 113 sporcu şampiyonluk için yarıştı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 'Atletizm Geliştirme Projesi' kapsamında toplam 6 kategoride ilçe birinciliği yarışmaları düzenlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 'Atletizm Geliştirme Projesi' kapsamında Solhan ilçesinde seçmeler yapıldı. Seçmelere toplam 6 kategoride 113 sporcu katıldı. Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Solhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan yarışmalar Kaymakam Muhammed Çetin’in start silahını ateşlemesiyle başladı. Yarışmalarda ilk 3 dereceyi elde eden sporculara, ilçe protokolünün takdimiyle madalya ve eşofman verildi. Kategorilerinde ilk 10 dereceyi elde eden sporcular, 12 Mart’ta Bingöl’deki final etabına katılmaya hak kazandı.

Final Yarışmalarında kategorilerinde ilk 4 dereceye giren sporcular, il karmasına seçilecek ve 26 Mart tarihinde yapılacak 1. Kademe Bölge Yarışmaları'nda Bingöl’ü temsil edecek.

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