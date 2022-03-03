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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Solhan’da 113 sporcu şampiyonluk için yarıştı

İHA

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 'Atletizm Geliştirme Projesi' kapsamında toplam 6 kategoride ilçe birinciliği yarışmaları düzenlendi.

Solhan’da 113 sporcu şampiyonluk için yarıştı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 'Atletizm Geliştirme Projesi' kapsamında toplam 6 kategoride ilçe birinciliği yarışmaları düzenlendi.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 'Atletizm Geliştirme Projesi' kapsamında Solhan ilçesinde seçmeler yapıldı. Seçmelere toplam 6 kategoride 113 sporcu katıldı. Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Solhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan yarışmalar Kaymakam Muhammed Çetin’in start silahını ateşlemesiyle başladı. Yarışmalarda ilk 3 dereceyi elde eden sporculara, ilçe protokolünün takdimiyle madalya ve eşofman verildi. Kategorilerinde ilk 10 dereceyi elde eden sporcular, 12 Mart’ta Bingöl’deki final etabına katılmaya hak kazandı.
Final Yarışmalarında kategorilerinde ilk 4 dereceye giren sporcular, il karmasına seçilecek ve 26 Mart tarihinde yapılacak 1. Kademe Bölge Yarışmaları'nda Bingöl’ü temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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