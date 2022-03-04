Karlıova'da 10 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Bülent TEMİZ/KARLIOVA, (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.
Karlıova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde tipiye dönüştü. İlçeye bağlı 10 köy yolu ulaşıma kapanırken, tipiden dolayı öğrenciler okullarına gitmekte zorluk çekti. Bingöl Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. İlçe merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ
2022-03-04 10:18:10
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