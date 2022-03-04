Karlıova’da kar yağışı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Bingöl’ün bin 940 rakımlı Karlıova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar, bu sabah da devam etti. Yer yer tipiye dönüşen kar kalınlığı, ilçe merkezinde neredeyse 20 santimetreyi aştı. Sabah yeni güne uyanan ilçe esnafı kürekle iş yerinin önünü temizlerken, sürücüler de araçlarının üzerinde biriken karları attı.

Birçok ilde ilkbahar yaşandığını ancak kendilerinin hala kış aylarında olduğunu belirten vatandaşlardan Ali Bulki, "Dün akşamdan beri yoğun bir kar yağışı var. Bu sabahta uyandığımızda yer yer tipiye dönüştü kar yağışı. Bazı köy yollarının kapalı olduğu bilgisini aldık. Diğer iller ilkbaharı yaşarken biz yeni yeni kışı yaşıyoruz. Atalarımızın bir sözü var, Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır diye ve gerçekten şuan öyle” şeklinde konuştu.

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