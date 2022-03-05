Uçakta durmadan ağlayan bebeği, yolcular sallayarak uyuttu



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)ANKARABingöl seferinin yapıldığı uçakta sürekli ağlayan bebeği annesinin kucağından alan 2 yolcu, battaniyeyle sallayarak uyuttu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara-Bingöl seferini yapan uçakta annesinin kucağında olmasına rağmen sürekli ağlayan ve susmayan bebek, 2 yolcu tarafından alınıp, sakinleştirilmeye çalışıldı. Bebeğin ağlamaya devam etmesi üzerine yolcular, annesinden aldıkları battaniyeye koydukları bebeği sallamaya başladı. Diğer yolcular ise bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Yolcular, bir süre sonra sakinleşip, uyuyan bebeği annesine verdi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-03-05 12:11:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.