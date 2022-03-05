Bingöl’e getirilen Şehit İsmail Ergin, dualarla ebediyete uğurlandı

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Tokat'ta, askeri servisin buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş İsmail Ergin’in, Bingöl’de dualarla ebediyete uğurlandı.

Olay, dün TokatNiksar yolu Almus kavşağı yakınlarında meydana geldi. Buzlanma nedeni ile meydana gelen kazada askerleri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada yaralanan 4 askerden uzman çavuş İsmail Ergin sevk edildiği hastanede şehit oldu. Şehit uzman çavuş İsmail Ergin (40) için Tokat İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından şehit Ergin’in naaşı uçakla Bingöl Havalimanına getirildi. Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehit Ergin için, Şehitlik Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, askerler ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi Bingöl Şehitliğinde toprağa verildi.

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