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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 - Spor Toto: 3

İHA

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 - Spor Toto: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Spor Toto’yu konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 32 mağlup ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Gül, Kadir Girente
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Celalettin Fedakar, Fatih Yörümez (L), Amel Dautefendic, Burak Hazırol(L) Onur Çukur
Spor Toto: Muhammed Aray(L), Vefa Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Baturalp Burak Güngör, Kawika Tennefos Shoji, Oğuzhan Doğruluk, Çağatay Durmaz, Aiı Deniz Yılmaz, Morteza Sharifi, Mert Matic, Paul Buchegger, Ramazan Serkan Kılıç(L)
Setler: 2520, 2517, 2020, 2927, 1511
Süre: 142 dakika (27, 26, 29, 39, 21)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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