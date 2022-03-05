Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 2 - Spor Toto: 3

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AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Spor Toto’yu konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 32 mağlup ayrıldı.



Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Kadir Girente

Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Celalettin Fedakar, Fatih Yörümez (L), Amel Dautefendic, Burak Hazırol(L) Onur Çukur

Spor Toto: Muhammed Aray(L), Vefa Yılmaz, Sercan Yüksel Bıdak, Baturalp Burak Güngör, Kawika Tennefos Shoji, Oğuzhan Doğruluk, Çağatay Durmaz, Aiı Deniz Yılmaz, Morteza Sharifi, Mert Matic, Paul Buchegger, Ramazan Serkan Kılıç(L)

Setler: 2520, 2517, 2020, 2927, 1511

Süre: 142 dakika (27, 26, 29, 39, 21)

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