Yolu kardan kapalı köydeki hasta, 3 saatlik mücadele sonrası hastaneye ulaştırıldı



Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yolu kardan kapanan Kantarkaya köyünde rahatsızlanan KOAH hastası Abdurrahman Coşkun, belediyenin karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından hastaneye yetiştirildi.

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolu kardan kapanan ilçeye bağlı Kantarkaya köyünde rahatsızlanan Abdurrahman Coşkun'un yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kapalı olan yolun açılması için belediyeye bilgi verildi. Belediyenin karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yol açılarak köye ulaşıldı. Abdurrahman Coşkun, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Oğlu Kutbettin Çoşkun, babasının hastaneye yetiştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Babam rahatsız olduğu için hastaneye gitmesi gerekiyordu. Belediye ekiplerine haber verdiğimiz gibi sağ olsunlar geldiler. 2 metre kar kalınlığını aşarak yollarımızı açtılar. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun" dedi.

Hastaya ulaşmak için ekip arkadaşlarıyla seferber olduklarını belirten belediyenin personel şefi Önder Bingöl de, "Kantarkaya köyünde hasta ihbarı aldık ve belediye olarak zabıta ve operatör ekiplerimizle hemen yola koyulduk. Kar kalınlığının 2 metre olduğu köyde 3 saatlik çalışmanın sonucunda hastamızın Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasını sağladık" diye konuştu. (DHA)



DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-03-06 16:09:09



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