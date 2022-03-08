2 bin 300 metre yükseklikte Kadınlar Gününü kutladılar

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde paraşütçüler, 2 bin 300 metre yükseklikte 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
Bingöl’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda bir farkındalık çalışması yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hesarek Kayak Merkezi semalarında Kadınlar Gününü kutladı. İl Müdürlüğü koordinesinde havalanan paraşütçüler, 2 bin 300 metre yükseklikte pankart açarak farkındalık amaçlı Kadınlar Gününü kutladı.
O anlar ise cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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