Bingöl’de trafik kazası

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BingölGenç karayolunda iki otomobil çarpıştı.

Kaza, Genç ilçesi karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 EYG 737 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 12 DA 500 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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