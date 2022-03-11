Bingöl’de hayatını kaybeden uzman çavuş dualarla uğurlandı

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Bingöl’de hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Topak, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Genç ilçesine bağlı Yazkonağı Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Samet Topak için cenaze töreni düzenledi. İl Jandarma Komutanlığında yapılan cenaze törenine Vali Kadir Ekinci, kurum müdürleri ve askeri personel katıldı.

Hayatını kaybeden Uzman Çavuş Samet Topak, dualarla ebediyete uğurlandı.

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