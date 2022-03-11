Karlıova'da 30 köy yolu, kardan kapandı

Bülent TEMİZ/ KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı. İlçe merkezindeki tek katlı evler ise kara gömüldü.
Karlıova ilçesinde 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı ilçede tek katlı evler, kara gömüldü. İlçeye bağlı 30 köyün yolu ise ulaşıma kapandı. BingölErzurum yolunda geçişlere kontrollü izin veriliyor. İl Özel İdare ekipleri, kardan kapanan yolları ulaşıma açmaya çalışıyor. Kent merkezinde ise belediye ekipleri, kar küreme çalışması yapıyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ
2022-03-11 14:12:11
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