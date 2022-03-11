Karlıova’nın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümü törenle kutlandı.
Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenledi. Törende İlçe Kaymakamı Sedat Özdemir ve Belediye Başkan vekili Kutbettin Söğüt tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.
Tören, Kaymakam Özdemir’in şeref defterini imzalamasıyla sona erdi.
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