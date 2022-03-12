Bingöl´de 182 köy yolu kardan kapandı

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 182 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışıyor.
Bingöl´de kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı birçok köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nce merkezde 25, Adaklı'da 32, Genç'te 31, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 3 ve Yedisu ilçesinde de 5 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. İl Özel İdaresi, 11 ekiple kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2022-03-12 14:24:24
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