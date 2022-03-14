Bingöl´de eğitime 'kar' engeli

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de, kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Bingöl Valiliği, kentte devam eden kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle merkez ve ilçelerdeki tüm kurumlarda eğitime bugün için ara verildiğini duyurdu. Valilik, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını açıkladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2022-03-14 09:17:31
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