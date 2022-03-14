Karlıova, kara teslim

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Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy ile 15 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.

Karlıova'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Okulların tatil edildiği ilçede, çoğu esnaf iş yerini açmadı. Evlerinde çıkanlar, tipi nedeniyle yürümekte güçlük çekti. 20 köy ile 15 mezra yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bingöl-Erzurum kara yolundaki geçişlere de kontrollü izin veriliyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-03-14 10:40:15



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