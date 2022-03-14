Karlıova, kara teslim

Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),(DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy ile 15 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.
Karlıova'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Okulların tatil edildiği ilçede, çoğu esnaf iş yerini açmadı. Evlerinde çıkanlar, tipi nedeniyle yürümekte güçlük çekti. 20 köy ile 15 mezra yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Bingöl-Erzurum kara yolundaki geçişlere de kontrollü izin veriliyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ
2022-03-14 10:40:15
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.