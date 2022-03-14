Bingöl’de kaçak avcılar turna ve 3 ördeği vurdu

Bingöl’de kapalı avlak alanda 1 turna ile 3 ördek vurulmuş halde bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de yaklaşık 1 hafta önce av yasağı başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nden alınan bilgilere göre, ava kapalı olan Yamaç bölgesinde denetim yapan ekipler, 1 turna ve 3 ördeği vurulmuş halde buldu.

Bölgede inceleme yapan ekipler, kaçak avcılara ulaşamadı. Avcıların ördek avlamada kullandıkları ses cihazı da ele geçirilirken, kişilerin bulunması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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