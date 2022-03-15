Komandolar Suriye’den dönüş yaptı

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Suriye’de görev yapan Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar Bingöl’e dönüş yaptı.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin Suriye’de terör örgütleri ile mücadelede güvenlik alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Suriye görev gücünün Suriye’de bulunan birlikleri değiştirmek üzere görevlendirilen Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli kahraman komandolar kentte dönüş yaptı” denildi.

Komandolar, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve personelin aileleri tarafından karşılandı.

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