Afrin'den dönen 203 komando, aileleri ile buluştu

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)SURİYE'nin Afrin kentindeki görevlerini tamamlayan 203 komando, Bingöl Jandarma Komutanlığı'ndaki görev yerlerine döndü. Komandolar, ayrı kaldıkları aileleriyle hasret giderdi.
Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütleri ile mücadelede 6 ay boyunca görev alan Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 203 komando, yurda döndü. Bingöl'e gelen komandoları, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve aileleri karşıladı. Aileler, buluşmada büyük sevinç yaşadı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2022-03-15 12:49:49
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