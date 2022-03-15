Yolu kardan kapanan mezradaki hasta, 6 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyünde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan kuruca mezrasında rahatsızlanan 57 yaşındaki kadın hastaya UMKE ve sağlık ekipleri tam paletli ambulansla ulaşarak, 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye yetiştirdi.

Bingöl´de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yolu kardan kapanan Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü Kuruca mezrasında yaşayan yüksek tansiyon hastası Kevi Yaşar'ın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. Yolun kapalı olduğunun bildirilmesinin ardından UMKE ve sağlık ekipleri, tam paletli ambulansla yola çıktı. Mezraya ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları Yaşar´ı yine paletli ambulansla 6 saatlik çalışmanın ardından Genç Devlet Hastanesi´ne götürdü. Kevi Yaşar´ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Oğlu Yasin Yaşar annesini hastaneye yetiştiren ekiplere teşekkür ederek, "Annem tansiyon hastası. Yollar kapalıydı, 112'yi aradık. Paletli ambulansla geldiler. Allah razı olsun hastamızı hastaneye ulaştırdılar. Allah devletimize zeval vermesin" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-03-15 23:06:07



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