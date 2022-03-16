Karlıova'da 1 haftalık kar tatili sonrası dersbaşı



Bülent TEMİZ/ KARLIOVA(Bingöl),(DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kar yağışı nedeniyle 1 hafta önce tatil edilen okullarda eğitim bugün yeniden başladı. Belediye ekipleri, öğrencilerin sorunsuz okula gidebilmeleri için kar temizleme çalışması yaptı.

Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda 1 hafta önce eğitim-öğretime ara verildi. Belediye ekipleri, bugün öğrencilerin sorunsuz okula gidebilmeleri için geceden başlayarak cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı. Öğrenci velisi Mücahit Bulki, "Belediyemiz sağ olsun gece-gündüz çalışıyor. Aradığımız gibi hemen geliyorlar. Hepsine teşekkür ederiz" dedi. Belediyenin personel şefi Önder Bingöl de "Kar yağışı sonucu ne gecemiz ne de gündüzümüz belli. Kapanan yolları açmak için çalışıyoruz. Sabah öğrenciler, 'Rahat okula gitsinler' diye çalıştık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-03-16 11:04:43



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