Köpek saldırısına uğrayan kişi helikopterle hastaneye yetiştirildi



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi Sağgöze köyü Sevimli mezrasında, köpek saldırısında kolundan yaralanan İbrahim Gürkan (62), yolun kardan kapalı olması nedeniyle, jandarma helikopteriyle Bingöl Devlet Hastanesi'ne yetiştirildi.

Olay, dün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Sevimli mezrasında meydana geldi. İbrahim Gürkan, ahırdan çıktığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Çocuklarının yardımıyla köpekten kurtulan Gürkan, kolundan yaralandı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi ve jandarmaya bildirildi. Yoğun kar yağışından mezra yolunun kapalı olması nedeniyle UMKE ekipleri, jandarma helikopteriyle bölgeye hareket etti. Helikopterle alınan Gürkan, Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kuduz riski nedeniyle Gürkan'a aşı yapılırken, Sağgöze Köyü Muhtarı Nevzat Akay, "Olay olduğunda durumu Binbaşı ve Kaymakam Beye bildirdim. Mezranın yolu kapalı olduğu için helikopter talep ettik. Talebimizi karşıladılar. Hastamızı getirdik, Allah kendilerinden razı olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-03-16 19:19:30



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