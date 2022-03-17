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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de AFAD, köyde mahsur kalan hastaya ulaştı

İHA

Bingöl'de AFAD, köyde mahsur kalan hastaya ulaştı

Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki bir köyde yolların kapalı olması nedeniyle mahsur kalan hastaya AFAD ekipleri ulaştı.
Alınan bilgilere göre, Karlıova ilçesine bağlı Ilıpınar köyünde ikamet eden Haydar Sağlam, rahatsızlanınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Ancak köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından dolayı bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından hastaya ulaşa AFAD, hastayı ulaşım olduğu bir noktaya getirerek sağlık personellerine teslim etti.

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