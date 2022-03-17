Bingöl’de Kore gazisi hayatını kaybetti

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Bingöl’de 91 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Almak, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bingöl Devlet Hastanesinde organ yetmezliği nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören 91 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Almak, hayatını kaybetti. Gazi Almak’ın cenazesi Genç ilçesine bağlı Meşadalı köyündeki aile mezarlığa defnedildi. Köydeki cenaze namazına Almak’ın yakınları, Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik ve vatandaşlar katıldı.

Almak’ın hayatını kaybettiğini duyuran valilik ise, “Tedavi gördüğü Bingöl Devlet Hastanesinde vefat eden değerli büyüğümüz, Kore Gazisi Mehmet Almak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz. Mekanı cennet olsun” şeklindeki açıklamayı yaptı.

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