Jandarma, kanser hastasını sırtında helikoptere taşıdı

Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL'ün Genç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kardan kapanan Yeniyazı köyünde rahatsızlanan mide kanseri Abdulsami Tezel (48), bölgeye sevk edilen helikoptere jandarmanın sırtında taşınarak, hastaneye yetiştirildi.

Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünde yaşayan ve ağrıları artan mide kanseri Abdulsami Tezel'in yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yolun kapalı olması nedeniyle UMKE ve jandarma devreye sokularak, askeri helikopterle bölgeye ulaşıldı. Eve ulaşan ekipler, ilk müdahalenin ardından Tezel'i tedavi için Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürmeye karar verdi. Tezel, önce bir yakını ardından da jandarmanın sırtında taşınarak helikoptere taşındı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hastanede tedaviye alınan Tezel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-03-17 13:00:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.