Bingöl’de olumsuz hava koşullarına tedbir amaçlı olarak eğitime ara verildi

Bingöl Valiliği, il genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına tedbir amaçlı olarak eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına tedbir amaçlı olarak, il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde 18.03.2022 Cuma günü eğitimöğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

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