Bingöl'de eğitime 'kar' engeli

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbir amacıyla il merkezi ve tüm ilçelerdeki eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-03-18 09:50:11



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