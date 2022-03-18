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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beta major talasemi hastası minik Eymen için kök hücre ve kan bağışı çağrısı

İHA

Beta major talasemi hastası minik Eymen için kök hücre ve kan bağışı çağrısı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yaşayan beta major talasemi hastası 4 yaşındaki Çınar Eymen Çakar için ailesi, kan bağışı ve kök hücre çağrısında bulundu.
Solhan ilçesinde ikamet eden Ergin Çakar’ın oğlu Çınar Eymen, beta major talasemi hastalığı ile mücadele ediyor. Ailenin talebi üzerine ilçeye gelen Türk Kızılay kan bağış tırı, kent sakinlerinden kan bağışı aldı. Yoğun ilginin gösterildiği farkındalık çalışmasında onlarca kişi minik Çınar Eymen için kan verdi.
Sadece Bingöl’deki değil ülke genelindeki bağışçılara da çağrıda bulunan dede Adil Çakar, Çınar Eymen’in durumunda olan çocuklara kan bağışının umut olacağını söyledi. Çakar, "Ricamız il, ilçe ve tüm Türkiye’den sadece torunum için değil hasta olan herkes için kan verebilirler. Kan verenlerden de Allah razı olsun. Bu tür hastalıkla mücadele edenler için kan verirlerse mutlu oluruz. Allah herkesten razı olsun” dedi.
Oğlunun yaklaşık 2 yıldır tedavi gördüğünü anlatan baba Ergin Çakar ise, vatandaşlara çağrıda bulundu. Tek çarenin ilik nakli olduğunu aktaran baba Çakar, "Oğlum beta major talasemi hastası ve ilik nakli bekliyor. 2 yıla aşkındır bir tedavi sürecinde. 10 binde bir kök hücrede ancak umut olunabiliyor. Ne kadar çok sayı artarsa o kadar iyi olma ihtimali artacak bizim için. Çınar Eymen ve onun gibi nice hastaların hayata tutunmasını istiyorum. Onun için insanlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz, talep ediyoruz. Fazla geç olmadan çocuklarımızın tekrar sağlığına kavuşturma niyetindeyiz. İki yıldır tedavisi sürüyor ve tek çaresi ilik naklidir. Halkımıza da teşekkür ediyoruz ve bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz. İnsanlarımızdan daha çok talep bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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