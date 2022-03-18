Bingöl´de iş makinesinin üzerine çığ düştü; operatör kendi imkanlarıyla kurtuldu

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, özel bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. İş makinesinin operatörü kendi imkanları ile kar yığınının altından çıktı.

Olay, Bingöl Sancaklı köy yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması çalışmalarına katılan Metin Yanık'ın kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan makineden kendi imkanları ile kurtulan Yanık'ın ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ekipleri gönderildi. Ekipler, kar yığının altında kalan iş makinesini çıkarmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2022-03-18 21:49:12



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