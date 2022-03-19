Genç-Yenisu yolu trafiğe kapatıldı

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Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Bingöl’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle GençYenisu yolu araç trafiğine kapatıldı

Bingöl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken, valilik de sürücüleri ulaşıma kapanan yollar konusunda uyarıyor. Valilikten yapılan açıklamada, “Sürücülerimizin Dikkatine! GençYenisu il yolunun 1344 km'leri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 14.50'de araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.

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