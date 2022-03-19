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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-SALON: Karşıyaka

HAKEMLER: Burhan İlhan, Gürhan Gül

BİNGÖL SOLHANSPOR: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Grozdanov, Halil İbrahim Kurt (Fatih Yörümez, Uğur Kılınç, Alper Omurca )

GALATASARAY HDI SİGORTA: Torres, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Emre Vahit Savaş, Murat Yenipazar, Divis (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet)

SETLER: 25-21, 15-25, 19-25, 28-16, 12-15

SÜRE: 137 dakika (30, 25, 26, 36, 20)AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24'üncü haftasında Galatasaray HDI Sigorta, küme düşme potasında bulunan Bingöl Solhanspor'u 3-2 yendi.

DHA-Spor Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2022-03-19 19:27:12



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