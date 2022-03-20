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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

İHA

Bingöl’de 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Bingöl’de yol kontrol noktasında jandarma tarafından durdurulan bir araç içinde 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Küpar Yol Kontrol Noktasında icra edilen uygulamada bir araç durdurulmuş olup Okşan isimli tütün ve çay arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 344 kilo kıyılmış tütün ele geçirilerek (1) şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

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