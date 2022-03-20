Bingöl’de jandarma, şehit aileleriyle bir araya geldi

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Bingöl’de jandarma ekipleri, kent genelindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca il genelindeki şehit aileleri ziyaret edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren aileler ise, ekiplere teşekkür etti.

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