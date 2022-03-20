Park halindeki otomobil alev aldı, ekipler zamanında müdahale etti

Bingöl’ün Genç ilçesindeki park halindeki otomobil biranda alev aldı, itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek faciayı önledi.
Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen park halindeki bir otomobilin motorundan dumanlar yükseldi.
Durumu görev çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede mahalleye gelen ekipler, yangına müdahale ederek olası bir faciayı önledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.