Park halindeki otomobil alev aldı, ekipler zamanında müdahale etti

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Bingöl’ün Genç ilçesindeki park halindeki otomobil biranda alev aldı, itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek faciayı önledi.

Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen park halindeki bir otomobilin motorundan dumanlar yükseldi.

Durumu görev çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede mahalleye gelen ekipler, yangına müdahale ederek olası bir faciayı önledi.

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