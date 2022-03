Bingöl'de Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri

Bingöl’ün Genç ilçesinde Down Sendromu Farkındalık Günü programları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdi.

Genç ilçesinde düzenlenen ortak çalışmada, okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ile down sendromlu çocuklar, Nuri Özaltın İlkokulunda düzenlenen etkinlikte pasta kutlaması, müzik şöleni, pastel boya ve sulu boyalarla çeşitli etkinlikler yaptı.

Amaçlarının down sendromlu çocuklarla öğrencileri buluşturmak olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler, “Burada karşılıklı iki yarar söz konusu, birincisi down sendromlu öğrencilerimiz normal öğrencilerle buluşuyor. Artı normal öğrenciler de toplumda böyle öğrencileri olduğunu, onların da kendilerinden çok farklı olmadıklarını görüyorlar. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Burak Bozgan ise 21 Mart’ın Down Sendromu Farkındalık Günü seçilmesinin nedeninin bu bireylerde 21'inci kromozomun 3 tane olmasını simgelemesi olduğunu belirtti. Bozgan, "Bizler de bu vesileyle down sendromlu öğrencilerimizle güzel zaman geçiriyoruz. Aslında yaşıtlarından çok da farklı olmadıklarını, aynı şeylerle mutlu olduklarını görüyoruz ve dünyanın farklılıklarla güzel olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

