Bingöl'de 302 ünite kan, 268 kök hücre bağışı yapıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 3 gün süren kan bağış kampanyasında 302 ünite kan, 268 kök hücre bağışı yapıldı.

Türk Kızılay’ı tarafından Solhan ilçesinde düzenlenen kan bağış kampanyasına Solhanlı vatandaşlar yoğun katılım sağlayarak kan ve kök hücre bağışında bulundu. Korona virüs salgını ve kış şartları sebebiyle kan stoklarında ciddi azalmaların olduğu bu süreçte hem kan bağışı hem de Solhanlı beta major talasemi hastası Çınar Eymen Çakar ve onun gibi hastalar için başlatılan üç günlük kan bağışı ve kök hücre kampanyasında 302 ünite kan, 268 Kök hücre toplandı.

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