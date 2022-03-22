Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 polis yaralı (1)

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim alanına mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada 2 polis ağır yaralandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan, eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandığı ve patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisinin Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-03-22 14:22:23



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