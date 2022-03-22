Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 yaralı

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Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında mühimmat sevki esnasında patlama meydana geldi. Olayda 2 özel harekat polisi yaralandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.30 sularında Kaleönü Mahallesi’nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında bir patlama yaşandığı belirtildi. Açıklamada, “Patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat personelimiz Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmışlardır” denildi.

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