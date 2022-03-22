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DHA:Bingöl Valiliği, Özel Harekat Müdürlüğü'nde anti tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada yaralanan 2 özel harekat polisinin şehit olduğunu açıkladı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Bingöl

2022-03-22 15:22:38



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