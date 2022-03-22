Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit

Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve sonrasında Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan özel harekat polislerinden Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli’nin şehit olduğu bildirildi. Açıklamanın devamında, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet Emniyet Camiamıza aziz şehitlerimizin ailelerine ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz” denildi.

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