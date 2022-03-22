Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit - Yeniden



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Bingöl merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'ndeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde saat 13.30 sıralarında eğitim alanına anti tank mühimmatı sevkiyatı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisi, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah" paylaşımını yaptı.

BİNGÖL VALİLİĞİ ACI HABERİ DUYURDU

Fakat doktorların tüm çabalarına rağmen 2 polis, kurtarılamayarak şehit oldu. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada, ağır yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özel Harekat personeli Aydın/Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum/Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli'nin şehit olduğunu duyurdu.

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Bingöl Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Kadir Ekinci de yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugün bizim için üzücü bir gün. Bu gün saat 13.30 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü'müzde eğitim için anti tank mühimmatının sevk esnasında ne yazık ki patlamada meydana geldi. Bu patlamada 2 kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Öncelikle başımız sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Değerli ailelerine sabr-ı cemil diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-03-22 15:58:06



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