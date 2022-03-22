Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde patlama: 2 şehit (2)



ŞEHİTLER İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

Bingöl'de, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde mühimmat sevkiyatı sırasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan özel harekat polisleri Necati Aygün ve Birol İli'nin cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü önündeki törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, şehit Aygün´ün eşi Gülçimen Aygün, şehit İli´nin eşi Merve İli ve yakınları ile silah arkadaşları katıldı. Törende şehitlerin eşleri, Türk bayrağına sarılı tabutlara kapanıp, gözyaşı döktü. Gülçimen Aygün, "Nereye bıraktın, gittin sen bizi aşkım? Canım, güzel aşkım benim. Canımın içisin, sen benim her şeyimdin aşkım" diyerek ağladı.

İl Müftüsü Mustafa Topal'ın dua etmesinin ardından şehitlerin cenazeleri, memleketlerine gönderildi. Törenin ardından şehit Necati Aygün´ün cenazesi uçakla memleketi Aydın´a, şehit Birol İli´nin cenazesi de kara yoluyla Erzurum´a yola çıkarıldı. (DHA)Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2022-03-22 22:04:18



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