Bingöl’de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde eğitim ve öğretimin tamamına, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Karlıova ilçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışına bağlı olarak 23 Mart 2022 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. İl merkezi ve diğer ilçelerimizde ise olumsuz hava koşullarına tedbir amaçlı olarak 23 Mart 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle taşımalı eğitime ara verilmiştir” denildi.

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