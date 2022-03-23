Genç'te yaşlılar ziyaret edildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde 1824 Mart 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında kentte ikamet eden yaşlı vatandaşlar ziyaret edildi.

Genç İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Genç Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen çalışmalar kapsamında, 1824 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Yaşlılara Saygı Haftası' münasebetiyle ilçe genelinde yaşayan yaşlı vatandaşlar unutulmayarak ziyaret edildi. Kurumların personelleri gerçekleştirdikleri ziyarette, yaşlılara çeşitli hediyeler de takdim etti.

Ziyaretler kapsamında konuşan İlçe Sağlık Müdürü Burak Bozgan, “1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası olması nedeniyle biz de ilçemizde yaşayan büyüklerimize nezaket ziyaretlerinde bulunduk. Onların dualarını alabilmek ve gönüllerine girebilmek adına kendileriyle sohbet ettik” dedi.

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