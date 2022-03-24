Bingöl’de jandarma yaşlıları ziyaret etti

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, il genelindeki birçok yaşlıyı evinde ziyaret etti.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, 1824 Mart Dünya Yaşlılar Günü ve Yaşlılar Haftası kapsamında çeşitli programlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler, kent genelindeki bir çok yaşlıyı evinde ziyaret etti.

Ekipler yine hafta boyunca da yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki yaşlı vatandaşlara çikolata ve kolonya ikram ederek günlerini kutladı.

Kutlamalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren yaşlılar ise, jandarma personeline teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.